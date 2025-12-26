SoftBank ウインターカップ2025バスケットボールの第78回全国高校選手権「SoftBank ウインターカップ2025」に、大きな夢を抱く2年生が出場している。土浦日大（茨城）の飯田渚颯（なぎさ）は、U18日本代表にも選ばれた身長196センチのセンター。80-72で勝利した23日の県立宇部工業（山口）との初戦では10得点11リバウンドのダブルダブル。25日の藤枝明誠（静岡）戦でも23得点8リバウンドで86-73の勝利に貢献した。初戦終了後の取