映画「バービー」などで知られるマーゴット・ロビー（35）は、息子を世間の注目から守ろうと決意しているという。2024年10月に夫トム・アッカーリーとの第1子となる息子を出産したマーゴットだが、過去に私生活について話して「何度も痛い目に遭ってきた」ため、息子を話題にはしないと決めているそうだ。 【写真】夫婦仲良く2ショット 英版ヴォーグ誌にマーゴットは