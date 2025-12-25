トヨタ自動車株式会社は、LEXUSのBEV専用モデル「RZ」の新型モデル「RZ550e“F SPORT”」を2025年12月24日に発売した。 同モデルは、次世代操舵技術「ステアバイワイヤシステム」の搭載により、走行性能と操作性を大幅に進化させたほか、BEVシステムの刷新により高出力化と航続距離の伸長、充電時間の短縮を実現。併せて「LEXUS Electrified Program」も拡充され、博多・軽井沢への新充電ステーション設置など、BEVの利便性