「あらゆる選択肢を排除せず、抑止力・対処力向上に必要な方策を検討していく」。高市早苗首相は24日、読売新聞のインタビューで原子力潜水艦（以下、原潜）導入に関する質問にこのように明らかにした。首相就任後、原潜導入への初めての言及であり、注目を引いた。これに先立ち小泉進次郎防衛相も似た表現をし、原潜導入の可能性を示唆した。日本は1967年、佐藤栄作首相が「核兵器を持たず、作らず、持ち込ませず」と宣言した、い