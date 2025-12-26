米国から欧州へ向かう旅客機の機内でトコジラミに刺されたと主張する乗客が、航空会社を相手取り20万ドル（約3100万円）の損害賠償訴訟を起こした。25日（現地時間）、NBC放送によると、米バージニア州に住むロムロ・アルバカーキさんは、妻と2人の子どもとともに今年3月、デルタ航空の旅客機を利用してロアノークからアトランタへ移動した。その後、オランダ・アムステルダムを経由してセルビア・ベオグラードへ向かうKLM航空の旅