ABCテレビ・テレビ朝日系『朝だ！生です旅サラダ』（毎週土曜前8：00生放送）の2025年最後となる27日放送回では、番組MCの藤木直人が挑んだ世界最大級の市民マラソン大会「JALホノルルマラソン2025」への密着企画を届ける。【番組カット】絵になる光景…海辺で休む藤木直人今回が人生初のフルマラソンとなる藤木に、番組カメラが完全密着した。午前5時のスタートを前に藤木は「大変なことになってます。ザーザー降りです(