株式会社KADOKAWAは、2026年3月30日に、俳優・湯本健一の1st写真集を発売する。【写真】ナチュラルな笑顔が魅力的なカットなども公開ミュージカル「忍たま乱太郎」で立花仙蔵役を演じ、人気急上昇中の湯本の初となる写真集の発売が決定した。沖縄を舞台として「旅」をテーマに撮り下ろした本作には、等身大でナチュラルな素顔から、バイクに乗りワイルドに決めたシーン、ソリッドな衣装に身を包んだモードな佇まいまで、多彩な表情