JR西日本によりますと、きょう（26日）は大雪が見込まれるため、岡山・福山地区では、下記の列車の運転をとりやめる予定だということです。 【写真を見る】伯備線・芸備線などの一部列車で運転とりやめ【岡山】 【伯備線】 ●岡山駅～新見駅間・岡山駅（５時２５分）発普通⇒米子駅（９時０１分）行きは、新見駅から米子駅間の運転を取りやめます。その他の列車は始発列車から通常通り運転を行います。●新見駅～