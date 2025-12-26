お笑いコンビ・ちょんまげラーメンのきむさんは12月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。別人級の激変ショットを公開し、話題となっています。【写真】ちょんまげラーメン・きむの激変ショット「来年はこの感じでいきますね」きむさんは「本日12月24日に38歳になりましたありがとうございます」と、誕生日を迎えたことを報告。続けて「来年はこの感じでいきますね宜しくです」とつづり、1枚の写真を投稿しました。赤いアップバン