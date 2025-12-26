高市早苗首相は人口減少を「日本の最大の問題」と位置付け、少子化対策などを強化する方針だ。独身研究家の荒川和久さんは「少子化は日本に限らず、世界的に進行している。背景にあるのは、人間の価値観や意思ではなく、環境の変化だ」という――。写真＝iStock.com／TATSUSHI TAKADA※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／TATSUSHI TAKADA■世界で急加速する「少子化ドミノ」の衝撃少子化は日本に限らず全世界で進行していま