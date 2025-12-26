日本車メーカーの販売シェアが高いタイでは、中国製EVがシェアを侵食する状況が続いている。日本車は中国製EVに負けてしまうのか。野村総合研究所タイの自動車アナリスト・山本肇さんは「メディアは『中国製EV勝利』と報じるが、中国メーカーにはかなわない車種が日本にはある」という――。（聞き手・構成＝ノンフィクション作家・野地秩嘉）写真＝iStock.com／Iacob MADACI※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Iacob MADAC