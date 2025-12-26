忙しかった一年が終わり、やっと迎えた仕事納めの日。気になる同僚にさりげなく好意を伝えるとしたら、どんなアピールが効果的でしょうか？そこで今回は『スゴレン』読者の男性に聞いた「仕事納めの日、同僚の女性から言われたらうれしいこと」について、まとめてご紹介します！【１】「今年も一年、お疲れ様でした！」と、とびきりの笑顔であいさつする。「ニッコリ笑ってあいさつ、これがいちばん！」（２０代男性）、「『お疲