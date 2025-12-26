女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は26日、第65回が放送され、年内最後のオンエアで主人公・松野トキと英語教師レフカダ・ヘブンの想いがついに通じ合う姿が描かれた。トキの前夫・銀二郎とヘブンの同僚記者イライザ・ベルズランドは身を引く形に。イライザ役の米女優シャーロット・ケイト・フォックス（40）が9年ぶりの朝ドラ出演を果たし