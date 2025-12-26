元ＨＫＴ４８の渡部愛加里（２１）が、復帰後初仕事として初の写真集「シアワセ」（宝島社）を発売した。２０２３年３月にグループを卒業してから服飾の専門学校に通うなど一時は芸能界を離れたが、同書で本格復帰。タレントとして再始動した。写真集でＨＫＴ４８時代にはなかった水着やランジェリーのカットにも挑戦し新たな姿を披露。「水着などのグラビアは初めてでした。でも、今回がきっかけで初めてのことへ挑戦すること