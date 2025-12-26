広島・松田元オーナー（７４）が球団仕事納めとなった２５日、新井貴浩監督（４８）に現状打開を求めた。指揮官は来季が就任４年目。若手を積極起用しながら、世代交代を図る方針を踏まえ「（チーム状況が）苦しくなる可能性はあるが、それを打破してもらわないといけない。若い子たちを巻き込んで一緒に打破してほしい」と期待した。今季は借金２０の５位で２年連続のＢクラス。「期待に応えられなかったのが現実。全員がより