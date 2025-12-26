¢®ÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè65ÏÃ¤¬26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢·î¾È»û¤Ç¤Îµ¢¤ê¡¢¥È¥­¡Ê¢®ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤«¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¼õ¤±¤ë¡£¾¾Ìî²È¤ß¤ó¤Ê¤òÍÜ¤¦¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¶äÆóÏº¤Ë¥È¥­¤Ï¡Ä¡£°ìÊý¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ï¥¤¥é¥¤¥¶¡Ê¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ò¼«Âð¤Ë¾·¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¥¤¥é¥¤¥¶¤Ë¡¢ÆüËÜ¤òÎ¥¤ì2¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë³¤³°¤ÇÂÚºßµ­