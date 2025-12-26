12月26日、連続テレビ小説『ばけばけ』（ＮＨＫ総合ほか）の年内最後となる第65回が放送された。互いの気持ちを確かめ合ったトキ（郄石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）は、週タイトル「サンポ、シマショウカ。」のとおり、夕暮れの宍道湖へと散歩に出かけ、初めて手をつないだ。【写真】2025年のラストシーン。宍道湖のほとりを手をつないで歩くトキとヘブン13週では、ふたりにとっての重要人物が松江に来ていた。