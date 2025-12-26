大阪・関西万博に女性初の首相誕生、さらには米問題など、さまざまなニュースが報じられた2025年も残りわずか。そこで、雑誌『ALBA』の読者に「今年記憶に残っているゴルフニュース」はなにか、アンケートを実施。米女子ツアー参戦組の活躍や、国内女子ツアーへの関心の高さが伺えるニュースが多数ランクインした中、10位に選ばれたのは、爆発的に売れたピンの話題だ。【ランキング】今年、記憶に残ったゴルフニュースは？ 1位〜10