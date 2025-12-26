世界中のツアー通算113勝（うち日本ツアー94勝）、賞金王12回、年間最多8勝など一時代を築くとともに、日本ゴルフをけん引した不世出の天才ゴルファー尾崎将司氏。12月23日にS状結腸がんのため78歳で逝去した。ジャンボ軍団の一員である東聡が、ゴルフ誌ALBA911号で語ってくれた令和の今でも色褪せないジャンボのショートゲームのテクニックをあらためて紹介する。【連続写真】ジャンボは小指を下に向けた”シャットフェース”のま