【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：クリスマスの祝日のため休場NASDAQ：クリスマスの祝日のため休場 1.概況 米国市場はクリスマスの祝日で休場でした。 2.経済指標等 主要な経済指標の発表はありませんでした。 3.為替・金利等 米国債券市場はクリスマスの祝日で休場でした。26日朝のドル円は155円台後半で推移しています。 VIEW POINT: 今日の視点 25日の米国市場はクリスマスのため、株式・債