TBS田村真子アナウンサー（29）が26日、同局系「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）に出演。結婚を発表した。同日にインスタグラムも更新。「お世話になっている皆さま私事で恐縮ですが、先日一般男性と結婚いたしました。これからも変わらず皆さまに明るい朝を届けられるよう仕事に邁進してまいります。引き続きよろしくお願いいたします。田村真子」と投稿した。