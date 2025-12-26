●自身の活動と重なる『The Wakey Show』の番組コンセプトに共感 スピラ・スピカとして聴く人の心に寄り添い勇気づける音楽を届けている幹葉。今年3月31日からNHK Eテレで放送されている子ども向け番組『The Wakey Show 〜ザ・ウェイキー・ショウ』(毎週月〜金曜7:00〜7:20)では、メインキャラクターのウェイキー役を務めている。オーディションでウェイキー役をつかんだ幹葉にインタビューし、挑戦を決意した思いやウェイキー役の