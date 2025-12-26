【その他の画像・動画等を元記事で観る】“アニソン界の大型新人“こと鈴木雅之が、約3年ぶりに新作の放送となるTVスペシャル『かぐや様は告らせたい 大人への階段』のオープニング主題歌「アブナイキオク」のアニメーションミュージックビデオを公開した。公開されたミュージックビデオは、“鈴木雅之 feat. 古賀 葵「アブナイキオク」×TVアニメ『かぐや様は告らせたい』Memories Music Video”と題されており、鈴木雅之が主題歌