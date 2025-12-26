ファッションモデルのミランダ・カーさん（42）が2025年12月24日（日本時間）に自身のインスタグラムを更新。スタイルが際立つ黒の超ミニ丈ドレス姿を披露した。「December energy」ミランダ・カーさんは、「December energy」とし、クリスマスムードのある写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、サングラスをかけ、黒の超ミニ丈ドレスを着用。白い壁の前に立ち、腰の高さほどある大きなくるみ割り人形に手を置き、