TBSの田村真子アナ（29歳）が12月26日、自身のInstagramを更新。結婚を発表した。田村アナはこの日、Instagramで「お世話になっている皆さま 私事で恐縮ですが、先日一般男性と結婚いたしました」と結婚を報告。そして「これからも変わらず皆さまに明るい朝を届けられるよう仕事に邁進してまいります。引き続きよろしくお願いいたします」とつづった。