劇場アニメ「ひゃくえむ。」Netflix世界独占配信。31日から 2025年12月26日 8時0分 劇場アニメ""ひゃくえむ ""のNetflix世界独占配信が決定した 12月31日より世界190以上の国と地域で配信開始となる