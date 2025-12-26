▼滋賀県（彦根地方気象台・２６日５時）【南部】くもり時々雪か雨【北部】雪時々止む▼京都府（京都地方気象台・２６日５時）【南部】くもり時々雪か雨【北部】風雪強い▼大阪府（大阪管区気象台・２６日５時）【大阪府】くもり時々晴れ▼兵庫県（神戸地方気象台・２６日５時）【南部】くもり時々晴れ【北部】風雪強い▼奈良県（奈良地方気象台・２６日５時）【北部】くもり時々晴れ【南部】くもり時々晴れ▼和歌山県（和歌山地方