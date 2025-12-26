芸能人ポーカー最強決戦でバチバチの“元AKB48女子”対決が実現。勝負は鮮やかなブラフで決着する劇的展開となった。【映像】元AKB48大家、後輩の“まさかの大胆行動”に悶絶各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第2回が12月20日に放送。かつてAKB48として活躍し、