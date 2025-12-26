クリスマスの夜、どうしても負けたくない理由があった。「大和証券Mリーグ2025-26」12月25日の第1試合はセガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）が南場の親番で一気に爆発。2局連続の親跳満ツモを決め、大逆転でトップをさらった。【映像】元太、2発連続「親跳満」の大逆転トップこの試合は東家からKONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）、赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）、竹内、TEAM雷電・本田朋広（連盟）の