12月24日に公開されたABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』最終話は、芸能界とメディア（＝週刊誌）陣営の双方にとって、“禊”の時間となった。 （関連：【画像あり】『スキャンダルイブ』最終話、登場人物たちの“禊”） 井岡咲（柴咲コウ）、平田奏（川口春奈）、児玉蓉子（鈴木保奈美）、橋本正剛（ユースケ・サンタマリア）、麻生秀人（鈴木一真）ーーこれまでに登場したほぼ全員が、もれなく