歯を白くするホワイトニングは、効果が実感できるまでの期間や通院回数に個人差があるため、「どのぐらいやれば白くなるのか」という疑問を持っている方も少なくないようです。そこで、ホワイトニングの回数と治療期間について、あんどう歯科・美容皮フ科の安藤先生に解説してもらいました。 監修歯科医師：安藤 雄基（あんどう歯科・美容皮フ科） 愛知学院大学歯学部卒業。岐阜県立多治見病院での研修を経て、名古屋市内の複