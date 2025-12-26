中国のSNS・小紅書（RED）に21日、日本を訪れた中国人男性による手記が掲載された。以下はその内容。今回が人生で初めての日本旅行だった。行く前には、さまざまなニュースや周囲の人からの注意喚起も含め、確かにある程度の心構えはしていた。しかし、実際に日本に到着し、地下鉄に乗ったその瞬間から、本当の意味でこの国と接し始めたんだと感じた。これまでにも、日本という国については、清潔な街並みや行き届いたサービスなど