西武・広池浩司球団本部長（52）が自作した「レポート」が、DeNAからFA宣言した桑原将志外野手（32）の心を動かした。入団会見に臨んだガッツマンは移籍の決め手として、何度も「広池さん」と名前を挙げた。宮崎秋季キャンプから首都圏に西口監督も駆けつけた11月の交渉。「獲得を熱望する理由」として広池本部長がA4用紙20枚に及ぶレポートを出してプレゼンした。戦力として必要な数値をデータ化して提示。「大急ぎで資料を作