TBSの田村真子アナウンサー（29）が26日、結婚を発表。同日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）でも生報告した。スタジオがどよめく中、番組MCの川島明から花束が手渡された。【2025年ランキング表】田村アナが連覇…若手、ベテラン入り混じる『好きな女性アナ』TOP10この日は、年内ラストの生放送でもあり、各曜日のレギュラー陣がスタジオに集結していた。番組冒頭、通常通り番組を進行していた田村アナだった