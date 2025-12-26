Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。炊き立ての白米に、湯煎したてのチャーシューを乗せる。湯気と甘辛い香りが立ち上り、箸で持ち上げるととろける脂がキラキラと光る…。そんな「贅沢な昼食」を、冷凍庫から取り出してわずか2分で実現してしまったのが、「ねんりんチャーシュー」です。規格外のデカさ「原木5kg」というインパク