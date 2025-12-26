筆者の話です。夫は「毛布の端を足の指に挟まないと眠れない」という強いこだわりがあり、くたくたの毛布を今も愛用しています。買い替えたいのに進まない“理想の一枚探し”に、なぜか私まで振り回される週末です。 夫の「こだわり毛布」問題が始まった 夫には昔から「毛布の端を足の指に挟まないと眠れない」という独自ルールがあります。季節に関係なく一年中毛布が必要で、しかも「手触り」へのこだわりは驚くほど強