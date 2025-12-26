みんなで集まる機会が増えるクリスマスや年末年始には、華やかな手土産があるとさらに盛り上がること間違いナシ！ 旬のフルーツを贅沢に使ったケーキが人気の【シャトレーゼ】では、手土産に持って行くと喜ばれそうな「眼福ケーキ」を販売中です。そこで今回は、華やかなビジュアルにテンションが上がる、おすすめのケーキを紹介します。 ジューシーなみかんをたっぷり堪能 「