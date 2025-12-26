今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、猫と子どもが並んでくつろぐ様子。ソファに腰かけたお姉ちゃんに寄り添い、猫ちゃんが仰向けで力を抜いて眠る姿が投稿されました。投稿はXにて、1.3万回以上表示されていました。 【写真：ソファでくつろいでいた5歳の女の子→大きな猫が体を預けて…幸せいっぱいな『尊い瞬間』】 ｽﾔｧ… 今回、Xに投稿したのは「しらすどんぐりはんぺん」さん。登場したのは、猫のどんぐりちゃ