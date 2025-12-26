シンガー・ソングライターの優里が25日、YouTubeチャンネルを更新し、「クリスマスに何をしていたかというと、救急車に乗ってダウンしていました」と救急搬送されていたことを明かした。 【写真】食事の場面をSNSに掲載 原因は牡蠣。現在、全国ツアー中で、残すところ沖縄だけとなったところで、メンバーやスタッフなど4人で食事をした優里。ツアー中は「生の貝や肉とかは食べないようにして