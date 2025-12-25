株式会社オートバックスセブンは、2026年1月9日から11日に幕張メッセで開催される「TOKYO AUTO SALON 2026」に出展する。 同社は、「AUTOBACS」と「A PIT AUTOBACS」の2ブース体制とし、計19台のカスタムカーや電動モビリティ、最新カー用品を展示。多様なモビリティライフを提案するとともに、ARTA新シリーズやASMの限定商品、車載スピーカーなども紹介する予定だ。カスタマイズ相談