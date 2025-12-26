カスタムズ・ユナイテッドが、選手兼任監督の田中達也の選手引退を発表したタイ3部カスタムズ・ユナイテッドは、選手兼任監督のMF田中達也が今年限りで選手を引退することを発表した。田中は自身のSNSで引退の理由を監督業への専念としている。ファンからは「びっくり」「お疲れ様でした」との声があがっている。田中は自身のXで「いきなりですが、12月28日の試合を持ってサッカー選手としてのキャリアを終えます。理由は単純