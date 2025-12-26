インターネットの基礎として必要不可欠なIPアドレスのうち、IPv4アドレスが各地域インターネットレジストリに配分し切られた2011年頃から、「IPv4アドレスが枯渇した」と言われるようになりました。地域インターネットレジストリ(RIR)のAsia-Pacific Network Information Centre(APNIC)が2025年を振り返り、「枯渇そのものよりも、どう割り当てられ、どう使われたのかを考えるようになり、IPv4運用の新しい平常状態になった」と整