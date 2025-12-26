イートイン時のジェラートのイメージ ●福岡のジェラート専門店『GELATO NATURALE』の絶品ジェラート。年末年始の集まりにとっておきのスイーツになりそう。 ＜本文＞福岡・東区の閑静な住宅街に佇む『GELATO NATURALE（ジェラート ナトゥラーレ）』は、オーガニック素材にこだわるジェラート専門店です。 着色料・香料・保存料を使わず、素材本来の風味をそのま