全国のラーメンを食べ歩くラーメンライター、井手隊長です。冬ということもあり、最近「二郎系×味噌」の限定が結構出てきている。味噌は調味料としてのパワーが強く、ベースの豚骨スープが弱いとマスキングされてしまうので、食べ比べるとスープの力がよくわかるので面白い。今回はJR山手線・駒込駅東口すぐのところにある「マジックの道」をご紹介したい。今年3月にオープンした新店で「俺の生きる道」出身。ラーメンや汁なしも