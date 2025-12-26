＊本稿は、現在発売中の紙媒体（雑誌）「息子・娘を入れたい会社2026」の「AIに負けない職種・成長性の高い企業』はどうなっているのか？」を転載したものです。米国ではAI普及により大学新卒の採用数が減少している。AIがホワイトカラーの仕事を代替するためだ。日本での同様の可能性をデータ分析により検討した。また、成長企業を株式市場から見極める方法論を提示する。（取材・文／嶺 竜一）これからの仕事選びで重視したいAI