パ・リーグ最多となる14勝を挙げ、福岡ソフトバンクホークスのリーグ制覇、日本一に大きく貢献した有原航平投手（33）。ホークスとの3年契約を終えてメジャー再挑戦の意向も伝えられたが、移籍先は6年ぶりの古巣だった。【写真】新庄監督と離婚した元モデル妻、53歳のミニショットにあがった疑惑日米通算101勝の右腕が選んだのは北海道日本ハムファイターズ。まさかの移籍劇に、ネットでは《有原マジかよ、嘘だろ!?》とひっく