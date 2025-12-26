▼青森県（青森地方気象台・２６日５時）【津軽】風雪強い【下北】雪【三八上北】雪時々止む▼岩手県（盛岡地方気象台・２６日５時）【内陸】雪時々止む【沿岸北部】くもり時々雪か雨【沿岸南部】雨か雪後くもり▼宮城県（仙台管区気象台・２６日５時）【東部】くもり一時雨か雪【西部】くもり時々雪▼秋田県（秋田地方気象台・２６日５時）【沿岸】暴風雪【内陸】雪▼山形県（山形地方気象台・２６日５時）【村山】雪【置賜】雪一