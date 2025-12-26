青森県東方沖を震源とする８日の地震で損傷した、「ＮＴＴ青森八戸ビル」（八戸市）の鉄塔に倒壊の恐れがないと確認された。近くの３５世帯に出されていた避難指示も解除され、住民らは２４日、ホッとした表情を見せた。市中心部の渋滞につながっていた国道４５号などの通行止めも解除され、熊谷雄一市長は「市民にとって日常が戻り、喜ばしい」との談話を出した。避難指示の解除を受け、鉄塔のそばに住む公務員の男性（５２）