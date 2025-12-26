TBSアナウンサーの田村真子（29）が26日に自身のインスタグラムを更新。一般男性との結婚を発表した。自身のインスタグラムで「お世話になっている皆さま私事で恐縮ですが、先日一般男性と結婚いたしました」と報告。「これからも変わらず皆さまに明るい朝を届けられるよう仕事に邁進してまいります。引き続きよろしくお願いいたします田村真子」とあいさつした。田村アナは18年にTBS入社した。現在8年目。21年3月29日、