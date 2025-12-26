真珠湾攻撃以来、海軍機動部隊の零戦隊を率いて戦果を重ねてきた元海軍少佐の故・志賀淑雄（しが よしお）さん。他の零戦搭乗員の多くから慕われてきた彼が生前、自身の戦争体験を語ってくれた。※本稿は、ジャーナリストの神立尚紀『零戦搭乗員と私の「戦後80年」』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。皇族とともに荒くれクラスで鍛えられた兵学校時代志賀さんは、大正3（1914）年、海軍中佐・四元賢助（のち少将）の3